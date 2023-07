Esker conclut un partenariat avec Forterro

(Boursier.com) — Esker et Forterro, éditeur européen de logiciels et de services ERP pour le secteur industriel, annoncent la signature d'un partenariat stratégique.

La renommée d'Esker en France et à l'international et sa maîtrise des technologies à mettre en oeuvre pour la réforme de la facturation électronique ont convaincu Forterro. Le marché des PME et ETI industrielles françaises et européennes, sur lequel Forterro fait autorité, est en phase avec la stratégie de croissance d'Esker qui souhaite équiper ce type d'entreprises de manière indirecte par le biais de partenaires.

Avec ses 25.000 utilisateurs et 3.000 clients en France, la stratégie de Forterro consiste à proposer aux industriels, l'ERP le plus adapté à leurs processus ainsi qu'à leur secteur d'activité. Actuellement en forte croissance, Forterro France souhaitait apporter à ses clients l'expertise nécessaire pour la mise en oeuvre de la réforme de la facturation 2024.

Ce partenariat technologique entre Forterro et Esker, qui a récemment annoncé s'être portée candidate pour être Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP), lui permettra d'intégrer nativement à sa gamme d'ERP (13 en Europe dont 4 en France et 1 en Suisse) le volet de la gestion des factures électroniques entrantes et sortantes.