Esker complète son offre de gestion du poste client avec une solution de Credit Management

(Boursier.com) — Esker, leader mondial des solutions d'automatisation des processus pilotées par l'intelligence artificielle et pionnier du cloud computing, annonce le lancement de sa solution de gestion du risque crédit pour permettre aux entreprises d'optimiser leur processus 'Credit-to-Cash'. Venant naturellement enrichir la solution de gestion du poste client au sein du cycle 'Order-to-Cash' d'Esker, la solution de Credit Management aide les entreprises à sécuriser leur processus d'approbation de crédit et à gérer les risques clients associés.

Selon un récent rapport d'Euler Hermes, de plus en plus de sociétés font faillite dans le monde, en grande partie à cause de la pandémie du COVID-19. Leur nombre devrait augmenter de 20% en 2020 pour représenter un montant de 3,5 milliards de dollars. Aujourd'hui plus que jamais, les entreprises doivent minutieusement évaluer leurs risques clients en connaissant précisément les entreprises à qui elles vendent à crédit.

De la numérisation des demandes de crédit et du processus d'approbation au suivi des portefeuilles de clients existants, Esker fournit aux gestionnaires de crédit les informations nécessaires pour réduire leurs risques et sécuriser leur revenu.