Esker : certification SAP !

(Boursier.com) — Esker, éditeur mondial de solutions de digitalisation des processus administratifs et financiers basées sur l'Intelligence Artificielle, annonce que ses solutions de digitalisation des factures fournisseurs et commandes clients ont été certifiées pour leur intégration avec SAP S/4HANA Cloud. Cette certification, délivrée par le SAP Integration and Certification Center, assure aux entreprises que les solutions d'automatisation intelligente d'Esker fonctionnent avec leur logiciel SAP S/4HANA Cloud et seront compatibles avec les prochaines évolutions. Tout en bénéficiant de l'efficacité, de la précision, de la visibilité et de la réduction des coûts apportées par les solutions en mode Cloud d'Esker pour les processus P2P et O2C, les entreprises équipées de SAP S/4HANA, ainsi que celles planifiant leur transition, vont capitaliser sur l'investissement placé dans leur système ERP. "Esker renforce son investissement initié depuis plus de 15 ans dans l'écosystème SAP et propose de nouvelles fonctionnalités d'intégration offrant aux clients encore plus de valeur dans leur parcours de transformation digitale", ajoute Jean-Michel Bérard, le Président du Directoire d'Esker.