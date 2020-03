Esker : Butagaz fluidifie le traitement de ses factures fournisseurs

(Boursier.com) — Esker, éditeur mondial de solutions de digitalisation des processus administratifs et financiers basées sur l'Intelligence Artificielle, a été choisi par Butagaz, fournisseur multi-énergie (gaz en bouteille et en citerne, gaz naturel, électricité, granulés de bois) pour sa solution de dématérialisation des factures fournisseurs.

"Simplicité, rapidité et sérénité ont été les maîtres mots de ce projet qui a permis au service comptabilité de revaloriser ses missions et d'acquérir de l'expérience sur d'autres tâches.

Le service comptabilité fournisseurs de Butagaz traite environ 20.000 factures fournisseurs par an" commente le groupe.

Gérées manuellement, les factures transitaient par courrier entre les sites, ce qui pouvait entrainer des risques d'erreurs dans le traitement et des retards pour le règlement des fournisseurs. Dans une démarche d'amélioration continue de sa relation avec ses fournisseurs et de digitalisation de ses processus, l'entreprise s'est tournée vers la dématérialisation. Un projet mené de manière collaborative entre le service IT et le service comptabilité...