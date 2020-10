Esker : bien reçu

(Boursier.com) — Esker monte de 1,5% à 147 euros ce mardi, alors que le groupe a été retenue par Lennox EMEA, filiale du groupe international Lennox International Inc, dans la fabrication de solutions de chauffage, de climatisation, de traitement d'air et de réfrigération, pour digitaliser l'intégralité de ses cycles clients et fournisseurs. Ce projet de transformation digitale est d'une grande ampleur, et s'inscrit pleinement dans les ambitions de modernisation de l'entreprise. Les solutions d'Esker seront, dans une première phase, implémentées module par module sur les filiales France et Espagne, puis seront déployées sur le reste des entités.

Le projet de digitalisation des processus avait été enclenché avant la crise sanitaire du COVID-19 qui n'a fait que renforcer les intentions de modernisation et de mobilité de Lennox EMEA. Les solutions Esker permettront à l'entreprise d'assurer une continuité de service et d'offrir à ses salariés un confort de travail à distance... "Cette admission aux négociations aux Etats-Unis peut être considérée comme une première étape, d'autres (levée de fonds pour du M&A, ADR, cotation aux Nasdaq) étant possibles dans les prochaines années" commente Portzamparc qui reste à "conserver" sur le dossier.