Esker : belle progression des résultats 2021

(Boursier.com) — Esker a dégagé en 2021 un résultat d'exploitation de 16,6 ME, en progression de 22% par rapport à 2020. La rentabilité opérationnelle augmente ainsi légèrement de 12,1% à 12,4% en 2021. Ce résultat est atteint, d'une part, par une progression sensible de la marge brute (+21%), qui dépasse 67% du chiffre d'affaires et reflète la maîtrise des coûts de plateforme et de production, ainsi que par la très bonne activité des équipes de consultants d'implémentation. D'autre part, la maîtrise des coûts de structure vient compenser la progression sensible des coûts commerciaux (+30%) et marketing (+23%). L'évolution de ces dépenses reflète à la fois les succès commerciaux de l'exercice, dont le coût est pris en charge lors de l'exercice de signature (surcoût de 1,4 ME environ pour 2021 par rapport à 2020), ainsi que les investissements réalisés en 2021 pour nourrir le développement du Groupe sur les exercices à venir. Le résultat net atteint 14,3 ME, en hausse significative de 24% par rapport à 2020.

Esker annonce que les contrats signés en 2021 viendront progressivement alimenter la croissance du chiffre d'affaires 2022. Néanmoins, les fluctuations économiques liées à l'évolution de la situation sanitaire dans le monde ou aux tensions géopolitiques, sont toujours susceptibles d'impacter légèrement les performances du Groupe. Dans ce contexte, Esker anticipe à ce stade pour l'exercice 2022, un chiffre d'affaires en croissance autour de 16% (hors acquisitions) avec une rentabilité stable. Ces perspectives seront mises à jour à l'occasion de chaque publication.

La trésorerie du Groupe s'établit à 35 ME au 31 décembre 2021 auxquels il faut ajouter 4,8 ME classés en immobilisations financières mais mobilisables à court terme. Esker a remboursé près de 14 ME d'emprunts au cours de l'exercice 2021. Son endettement financier ne s'élève qu'à 1,2 ME pour 80,4 ME de fonds propres.