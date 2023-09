Esker : avertissement sur la rentabilité annuelle

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Esker au premier semestre 2023 progresse de 16% à taux de change constants et de 15% en données publiées.

Le résultat courant du semestre diminue de 24% par rapport au premier semestre 2022. Cette évolution est principalement liée à la reprise de provision pour impôt sur actions gratuites comptabilisée en 2022 et initialement constituée lors de l'exercice 2021.

Les variations de cette provision proviennent des distributions annuelles d'actions, mais surtout des variations du cours de l'action Esker.

Corrigé de cet impact non récurrent, le résultat courant du semestre montre une baisse limitée à 4%, soit 11,6% du chiffre d'affaires de la période à comparer avec 13,9% pour le premier semestre 2022 et 12,6% pour l'exercice complet 2022.

Ce résultat est principalement la conséquence des éléments ci-dessous.

L'entrée dans le périmètre de consolidation de la société Market Dojo, acquise en mai 2022, représente un investissement de croissance à hauteur de 0,7 point de profitabilité en 2023.

La forte hausse de l'inflation dans toutes les zones où la société exerce ses activités pèse sur la rentabilité du semestre. Sur le seul poste salarial, l'effet net de l'augmentation des coûts et de la revalorisation des contrats clients fait apparaître un solde négatif d'environ 1,2 point de rentabilité.

L'évolution des autres charges accentue la tendance pour la porter à deux points de chiffre d'affaires.

Ce décalage est dû à un retard de l'augmentation des contrats clients qui ne sont revalorisés qu'après la date anniversaire.

Le résultat net s'inscrit dans la lignée du résultat courant avec un bénéfice de 7,5 ME en baisse de 26%...

La trésorerie nette reste solide et s'élève à 33,5 ME, en hausse de 0,9 ME, malgré un dividende servi aux actionnaires en hausse de 27%.

L'évolution du niveau de trésorerie est la conséquence de la bonne génération de cash d'exploitation sur le semestre, en progression de près de 4 ME, soit +43% par rapport au premier semestre 2022.

Malgré la persistance d'incertitudes sur la croissance économique des pays sur lesquels la société opère, Esker continue de prévoir une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 14 et 15% hors variations de change.

A ce niveau de chiffre d'affaires et compte tenu du contexte inflationniste actuel, la rentabilité opérationnelle serait comprise entre 11,5% et 12,5% des ventes, à comparer avec 11,2% au premier semestre.

Esker attendait auparavant une marge d'exploitation comprise entre 12% et 14% du chiffre d'affaires...