Esker automatise la gestion des commandes clients de Suntory Beverage & Food Spain

(Boursier.com) — Esker , plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance et du service client en automatisant les cycles de gestion, annonce que Suntory Beverage & Food Spain est désormais accompagné par Esker pour la digitalisation de ses commandes et de son service client. L'entreprise, l'un des leaders mondiaux du marché des boissons, est connue pour ses marques comme Schweppes, La Casera, TriNa et Sunny Delight. Elle a choisi Esker afin de limiter les interventions manuelles et les erreurs de traitement, mais aussi pour optimiser sa chaîne logistique en fonction de son modèle de distribution.

La solution Esker de gestion des commandes clients utilise la technologie de Machine Learning pour automatiser les tâches répétitives et à faible valeur via une plateforme cloud centralisée et sécurisée. L'Intelligence Artificielle Esker Synergy "apprend" à traiter les commandes clients, tout en améliorant continuellement sa compréhension des données. Ce gain de précision et d'efficacité permet in fine d'aboutir à un traitement 100% automatisé.

Grâce à l'intelligence artificielle, le service client de Suntory économise 3.400 heures de tâches administratives par an tout en réduisant le nombre d'erreurs et en obtenant une meilleure visibilité sur l'ensemble du processus.

"Avec Esker, nous avons amélioré notre processus de gestion des commandes et gagné du temps via l'intégration dans notre système SAP. Libérée de certaines tâches, l'équipe peut se focaliser sur ce qui apporte une plus grande valeur à nos clients. Nous avons également simplifié la gestion des 3.500 commandes mensuelles ce qui nous a permis de réduire le montant global des déductions clients" rapporte Isabel Carrascosa, Responsable logistique et chef du projet d'implémentation de la solution Esker chez Suntory Beverage & Food Spain.