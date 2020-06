Esker : annonce saluée

Esker : annonce saluée









(Boursier.com) — Esker grimpe de 2,5% ce jeudi à 113 euros, alors que l'éditeur mondial de solutions de digitalisation des processus administratifs et financiers basées sur l'Intelligence Artificielle et KPMG Pays-Bas, un des cabinets leaders de l'audit, du conseil et de l'expertise comptable, ont annoncé le renforcement de leur partenariat... Dans le cadre de cet accord, KPMG Pays-Bas fournira des services de consulting, d'implémentation et de support pour les solutions Procure-to-Pay et Order-to-Cash d'Esker.

Dans le cadre du partenariat annoncé l'an dernier, KPMG Pays Bas a commercialisé avec succès la solution Esker de digitalisation des Factures Fournisseurs en mode Cloud. KPMG Pays-Bas gérera désormais la maintenance et le support de premier niveau et l'organisation d'événements marketing conjoints. Ce partenariat a offert à Esker la possibilité de développer sa présence aux Pays-Bas et sur la scène internationale, et a permis à KPMG Pays-Bas de fournir des services à valeur ajoutée aux entreprises qui ont opté pour la transformation digitale. Grâce à cette alliance, les équipes de KPMG ont pu renforcer leurs compétences et expertises afin de toujours mieux accompagner leurs clients.

Développée autour de technologies innovantes d'IA et de RPA, la plateforme intuitive en mode Cloud d'Esker permet aux entreprises de mettre en place une stratégie de transformation digitale au sein de leur Cash Conversion Cycle (CCC).

Les clients de KPMG Pays-Bas en retirent une meilleure efficacité, fiabilité, visibilité et des économies...

"KPMG Pays-Bas sera ainsi présent sur l'ensemble de la relation clients, du consulting au support en passant par l'implémentation des solutions Procure-to-Pay et Order-to Cash. Esker continue d'étoffer son réseau de partenaires (intégrateurs, revendeurs, OEM, conseils). Cette stratégie de ventes indirectes doit se traduire par une accélération de la croissance" estime Portzamparc qui reste à "conserver" sur le dossier.