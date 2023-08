Esker annonce la création d'un comité cybersécurité au sein de son Conseil de Surveillance

(Boursier.com) — Esker , plateforme cloud leader des solutions d'automatisation des processus pilotées par l'IA, annonce la création d'un comité de cybersécurité au sein de son Conseil de Surveillance.

Ce nouveau comité prend sa place aux cotés des comités déjà existants : le Comité d'Audit, le Comité des rémunérations et le Comité ESG. Ce comité est dirigé par Steve Vandenberg, membre du Conseil de Surveillance d'Esker et "Global Black Belt" au sein de la division de solutions de sécurité de Microsoft. Steve Vandenberg est assisté de Nicole Pelletier-Perez, professionnelle reconnue de l'IT.

Ce nouveau comité fera le lien entre le responsable de la sécurité des systèmes d'information (CISO) d'Esker et le Conseil de Surveillance. Il rendra compte du travail mené par l'équipe de sécurité d'Esker, familiarisera les membres du conseil avec les enjeux clés du marché de la cybersécurité et les assistera dans leur prise de décisions.

"Une cyberattaque peut causer des dommages considérables, non seulement à l'entreprise elle-même mais aussi aux clients d'Esker. Il est donc fondamental de mettre en place des mesures préventives pour protéger les données de toutes les parties prenantes concernées", commente le groupe.