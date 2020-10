Esker admis sur le marché OTCQX aux États-Unis

(Boursier.com) — Esker annonce la cotation des titres de la société sur le marché américain OTCQX Best Market (OTCQX) sous le symbole 'ESKEF'. "En tant que leader mondial de solutions de digitalisation, Esker est déjà fortement implantée en Amérique du Nord, une région où l'entreprise enregistre toujours une forte croissance. Nous sommes aujourd'hui ravis de rejoindre le marché Best Market d'OTCQX, d'accroître la visibilité de la société auprès des investisseurs américains, institutionnels et individuels, et de leur proposer un moyen simple et efficace pour s'associer à la réussite d'Esker. Cette décision témoigne également de l'engagement d'Esker envers le marché américain, tant sur le plan opérationnel que financier", ajoute Emmanuel Olivier, Directeur Général d'Esker.

La présence d'Esker sur le marché OTCQX sera complémentaire d'Euronext Growth. Elle ne nécessite pas d'obligations règlementaires supplémentaires et devrait offrir ainsi une liquidité plus importante à la communauté des investisseurs.