Esker accélère son développement à l'international avec l'ouverture de sa 15ème filiale, au Benelux

(Boursier.com) — Esker , plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance et du service clients en renforçant la coopération interentreprises en automatisant les cycles de gestion, annonce l'ouverture d'une nouvelle filiale au Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg).

Une implantation qui s'inscrit dans la stratégie "Glocal" d'Esker : une approche à la fois internationale et locale grâce à l'ouverture de filiales.

Quatre ans après l'ouverture de sa dernière filiale à Hong Kong, Esker renforce sa présence en Europe avec l'ouverture de nouveaux bureaux en Belgique pour couvrir une zone à fort potentiel de croissance pour Esker. Intégré au sein des grandes puissances économiques européennes, le Benelux est un pôle d'attractivité européen majeur pour les grandes entreprises, notamment dans l'industrie et les biotechnologies. Preuve du dynamisme de la région, Esker compte déjà de nombreux clients dans cette zone tels que Abbott, Atlas Copco, Greenyard, Heineken, Ineos et un partenariat fort avec KPMG sur la zone Pays-Bas.

En charge de la zone Benelux pour la filiale France d'Esker depuis 10 ans, cette annonce s'accompagne de la nomination d'Adelin Odent en tant que Country Manager d'Esker Benelux