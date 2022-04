Esker : à quel prix ?

(Boursier.com) — Esker recule de 0,5% à 166 euros, alors que le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre de l'année 2022 s'est établi à 36,5 ME, en croissance de +18% en données publiées et de +14% à taux de change constant par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. En dépit de l'accumulation des incertitudes, Esker réalise à nouveau le meilleur trimestre de son histoire.

Avec une trésorerie nette de 41,2 ME et près de 140.000 titres détenus en autocontrôle, Esker dispose d'une grande autonomie financière pour exécuter sa stratégie axée sur l'accélération de sa croissance organique complétée par des opérations de croissance externe ciblées visant à intégrer des solutions connexes pour augmenter la valeur délivrée à ses clients.

Compte tenu de la bonne performance du premier trimestre 2022 et malgré l'accumulation d'incertitudes économiques, Esker maintient sa prévision de croissance organique pour l'ensemble de l'année de 15% à 16%. A ce niveau de croissance, la profitabilité devrait s'établir entre 12 et 15%.

"Un T1 légèrement pénalisé par le contexte mais la croissance reste satisfaisante, tant sur les facturations (T1 record)

que sur les prises de commandes (deuxième trimestre historique)" commente Portzamparc qui vise un cours de 277 euros en restant à "renforcer" sur le dossier.