Esker : 13% de croissance à TCC sur 9 mois et un beau carnet de commandes

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé d'Esker au 3e trimestre de l'année 2022 s'établit à 40,4 millions d'euros, en croissance de +21% en données publiées et de +13% à taux de change constant par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.

Pour l'ensemble des 9 premiers mois de l'année 2022, les ventes du Groupe s'établissent à 116,8 ME en croissance de +19% en données publiées (+13% à taux de change constant).

Esker a enregistré le meilleur trimestre de son histoire en termes de prises de commandes. La valeur annuelle récurrente (ARR) des nouveaux contrats signés au cours du 3e trimestre 2022 progresse de +49% (à taux de change constant) par rapport au 3e trimestre 2021 pour atteindre 4,9 ME (18 ME sur la durée totale des contrats, soit +39%).

Le rythme des signatures a été extrêmement dynamique, sur ce trimestre, aux Etats-Unis (+70%) ainsi qu'en Asie/Pacifique (+258%) qui bénéficie, cette année, d'un effet de base très favorable en raison de la pandémie de Covid qui avait fortement impacté l'année 2021. A contrario, l'Europe affiche un ralentissement de 26% des prises de commandes en raison des inquiétudes liées à la guerre en Ukraine et à l'inflation des coûts de l'énergie.

Structure financière solide

Au 30 septembre, la trésorerie du Groupe s'établit à 47,1 ME (38 ME au 30 septembre 2021). Avec une trésorerie nette de 31,5 ME (36,9 ME au 30 septembre 2021) et près de 130.000 titres détenus en autocontrôle, Esker dispose d'une grande autonomie financière pour exécuter sa stratégie axée sur l'accélération de sa croissance organique complétée par des opérations de croissance externe ciblées visant à intégrer des solutions adjacentes pour augmenter la valeur délivrée à ses clients.

Tendances pour 2022

Compte tenu de la bonne performance du 3e trimestre 2022 et malgré l'accumulation d'incertitudes économiques, Esker confirme son objectif de croissance organique du chiffre d'affaires entre 12% et 14% et son objectif de profitabilité entre 13% et 15%.