ESI Group : Yannick Charron est nommé Vice-Président des RH

ESI Group : Yannick Charron est nommé Vice-Président des RH









Crédit photo © ESI

(Boursier.com) — ESI Group annonce la nomination de Yannick Charron (46 ans) au poste de Vice-Président des Ressources Humaines. Il reportera directement à Cristel de Rouvray, Directrice générale du groupe et sera basé à Rungis.

ESI Group est une entreprise mondiale présente dans plus de 20 pays. Les ressources humaines sont d'une importance capitale pour les équipes de ce groupe multiculturel en pleine transformation. Embarqué dans l'une des évolutions majeures de son histoire, le groupe et ses équipes ont besoin d'une équipe RH forte, capable de les accompagner dans ce changement. Dans son nouveau poste, Yannick Charron dirigera les ressources humaines de l'ensemble du groupe et aura pour mission de poursuivre la construction d'équipes performantes fonctionnant selon les bonnes pratiques d'une entreprise mondiale éditrice de logiciels et les nouvelles modalités de travail telles que l'implementation d'un No meeting day.

Yannick Charron a rejoint ESI Group en 2020, en tant que Directeur des Ressources Humaines France & Siège social.