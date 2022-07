ESI Group vend son logiciel non stratégique de simulation de fluides

(Boursier.com) — ESI Group, acteur mondial des logiciels de simulation et de prototypage virtuel pour l'industrie, annonce une nouvelle étape dans sa stratégie visant à se concentrer sur son plan "OneESI 2024 - Focus to Grow" par la vente pour 24 millions d'euros de son logiciel non stratégique de simulation des fluides, qui représentait 4,6 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021.

En octobre dernier, ESI Group a présenté son plan stratégique "OneESI 2024 - Focus to Grow", visant à concentrer les investissements de la société pour soutenir sa nouvelle vision stratégique, et améliorer son chiffre d'affaires et sa profitabilité.

Dans le cadre de cette initiative, le Groupe a décidé de vendre son logiciel de simulation des fluides à un leader mondial et client du groupe pour un montant de 24 millions d'euros.

La vente de ce logiciel illustre la poursuite de l'exécution par le Groupe de son plan stratégique.

ESI Group poursuit la mise en oeuvre de son plan stratégique afin de continuer à améliorer la croissance de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité. La vente de cet actif non stratégique à un leader du secteur, pour environ environ 5 fois le chiffre d'affaires, constitue la meilleure solution pour toutes ses parties prenantes : clients, employés et actionnaires.

Prochains événements

Résultats semestriels - 7 septembre 2022

Conférence investisseurs - 27 septembre 2022