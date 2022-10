ESI Group : timide hausse après le point trimestriel

(Boursier.com) — Dans des volumes toujours imités, ESI Group avance timidement de 0,5% à 72,2 euros. Le groupe spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de progiciels destinés à la réalisation d'essais virtuels a dégagé un chiffre d'affaires de 21,8 ME (+0,1%, -1,3% tcc) au troisième trimestre, tiré par les licences à 17,6 ME (+4,0%, +2,3% tcc). Le New Business est stable depuis le début de l'année. Le management continue de viser une croissance élevée à un chiffre de son chiffre d'affaires et un EBIT ajusté de 20% d'ici 2024-2025. Pour rappel, les objectifs avaient été revus à la baisse il y a un mois.

Bryan Garnier réitère son conseil 'achat' à la suite de cette publication légèrement supérieure à ses prévisions, tirées par une solide croissance des revenus récurrents (+5,8% tcc pro forma depuis le début de l'année). ESI est en bonne voie pour atteindre ses objectifs 2022, malgré la dépendance habituelle des revenus du quatrième trimestre aux licences perpétuelles, tandis que la direction n'a jusqu'à présent remarqué aucun allongement des cycles de vente avec les clients clés. Son conseil 'achat' est étayé par sa conviction que le plan de transformation " One ESI " portera ses fruits.

TPICAP Partner note que la performance du troisième trimestre (légère décroissance) a été pénalisée par un effet de base très exigeant, par l'arrêt des activités en Russie et par la cession de la ligne de produits CFD. A l'issue des 9 premiers mois, le groupe reste en ligne avec son objectif de croissance 2022 révisé en baisse fin septembre dernier (+2 à +4% à taux courants en données proforma).