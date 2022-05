Esi Group : soutenu

(Boursier.com) — Esi Group pointe encore en hausse de 0,3% à 68,80 euros, après avoir fait part d'une croissance trimestrielle de +6,6% (+5,3% tcc) tirée par la hausse des licences à +7,1% (+5,8% tcc). Au premier trimestre de son exercice fiscal, ESI a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de 58,3 ME, en hausse de 6,6% (+5,3% à taux de change constant - tcc), dans le haut de la fourchette de l'objectif communiquée (entre +4% et +6%). Le chiffre d'affaires des licences a augmenté de +7,1% (+5,8% tcc).

La croissance provient principalement du Repeat Business en hausse de +8,5%. Le chiffre d'affaires des services est resté stable à +1,7% (+0,6% tcc). ESI a connu une croissance dans presque tous les secteurs d'activité au cours du trimestre ; l'industrie automobile restant l'un des principaux moteurs de la performance d'ESI Group...

Sur le plan géographique, c'est la région Asie qui a tiré la croissance, à +11,5% tcc et +11,7% tcc pour son activité licences. Cette progression dans la région asiatique est principalement due aux clients pour lesquels ESI est un partenaire stratégique clé, et le potentiel de croissance supplémentaire a été encouragé par des initiatives continues de gestion des comptes. Les régions EMEA et Amériques ont connu une progression respective de +3,1% tcc et +1,2% tcc.

L'assemblée générale annuelle d'ESI Group se tiendra le mardi 28 juin 2022 à 13h30 CET.

Cristel de Rouvray, Directrice générale d'ESI Group, a commenté : "Comme annoncé en octobre 2021, le premier trimestre de l'exercice 2022 a été le trimestre inaugural de notre plan triennal " OneESI 2024 - Focus to Grow ". Nous avons déployé une transformation holistique comprenant, pour la première fois dans l'histoire d'ESI, une approche rationalisée de la gestion globale des ventes. A +6,6% (5,3% tcc), la croissance du 1er trimestre 2022 est conforme aux prévisions émises début mars et constitue une performance notable, démontrant notre capacité à maintenir une solide dynamique de croissance tout en menant des changements ambitieux. Cette performance a été réalisée dans un contexte macroéconomique et géopolitique difficile, ce qui témoigne encore de la force et de la résilience de nos solutions. Je suis impressionnée par l'énergie, la résilience et l'engagement de nos équipes pour la réussite de notre plan OneESI, alors que nous cherchons à améliorer à la fois notre croissance et notre rentabilité pour générer de la valeur à long terme à nos actionnaires."