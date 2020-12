ESI Group se distingue

(Boursier.com) — ESI Group, acteur mondial du prototypage virtuel pour les industries, se classe à la 1ère place dans l'indice de référence Gaïa 2020 dans la catégorie Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) de moins de 150 ME. Cette distinction salue, de nouveau, son engagement en faveur de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE).

Récompensant la démarche d'amélioration continue du groupe de ses pratiques sociales, sociétales, environnementales et de gouvernance, ESI Group retrouve cette année la tête du classement de sa catégorie - atteinte également entre 2016 et 2018.

2020 a bouleversé les agendas, les attentes et les pratiques aussi bien des consommateurs que des acteurs industriels. L'importance de l'engagement des entreprises dans une démarche responsable aussi bien auprès de leurs collaborateurs que de l'environnement et de toutes les parties prenantes s'est accéléré. Engagée depuis sa création à soutenir des enjeux sociaux et environnementaux forts comme la sécurité ou la réduction de l'empreinte carbone de l'industrie, ESI a renforcé en cette année particulière ses différents engagements.

Avec cette excellente performance, ESI se retrouve à nouveau sur le podium de l'Indice Gaïa 2020 qui distingue les 70 meilleures valeurs sur un panel de 230.

"Cette première place est une récompense pour toutes nos équipes. C'est le fruit d'un travail que nous réalisons depuis de nombreuses années avec et pour l'ensemble de nos parties prenantes. En mettant la technologie au service d'une performance durable, nous proposons des solutions orientées "résultats", avec une approche centrée sur l'Homme, tout en créant de la valeur pour la société civile, la planète et les industries en général. Ce classement est une reconnaissance objective de la qualité et des valeurs d'ESI. 2020 a été marquée par la création de notre "Steering Committee CSR".

Composée de profils variés, cette structure assure l'alignement de nos engagements avec notre stratégie et notre offre, à travers la mise en place et le suivi des initiatives sociales, sociétales et environnementales, avec et pour nos parties prenantes. ", déclare Corinne Romefort-Régnier, Directrice de la gouvernance du groupe.