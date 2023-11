ESI Group : Samson Rock Capital sur les 5%

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 20 novembre par l'AMF, la société Samson Rock Capital LLP, basée à Londres et agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 14 novembre, le seuil de 5% du capital de la société ESI Goup, et détenir, pour le compte desdits fonds, 313.052 actions ESI, soit 5,14% du capital et 4,71% des droits de vote. Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre d'actions ESI Group détenues par assimilation. Au titre de l'article L. 233-9 I, 4 bis du code de commerce et de l'article 223-14 IV et V du règlement général, Samson Rock Capital a précisé détenir 313.052 actions ESI résultant de la détention de contrats 'equity swap' à dénouement en espèces, exerçables jusqu'au 3 avril 2024.