ESI Group : robuste génération de cash...

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires semestriel de ESI Group a augmenté de 5,5% pour atteindre 84,3 ME.

Cette croissance a été principalement portée par l'activité licences à 73,9 ME représentant environ 88% du chiffre d'affaires du semestre.

L'EBIT ajusté s'est amélioré de 7,1 ME pour atteindre 25,6 ME, soit +38,2%. La marge d'EBIT ajusté a atteint 30,4% contre 23,2% au 1er semestre 2021.

Le résultat net est de 14 ME vs. 11 ME.

La dette financière nette d'ESI Group a diminué à -0,6 ME contre 6,8 ME fin juin 2021 avec une génération de cash-flow robuste.