ESI Group : résultats semestriels en retrait

(Boursier.com) — ESI Group a publié un chiffre d'affaires pour le premier semestre 2020 de 80,8 ME, en baisse de 8,5% (à taux de change courants) par rapport à la même période de l'année dernière. Concomitamment à un confinement mondial au deuxième trimestre, les revenus ont diminué de 4 ME (-13,2%). Globalement, ESI Group a maintenu au premier semestre un niveau de récurrence des licences élevé (87,7%).

L'EBITDA du semestre (avant IFRS 16) se monte à 15 ME (18,6% du chiffre d'affaires) contre 21,3 ME (24,2%) sur la même période de l'année dernière. L'EBIT atteint 12,5 ME (15,4%) contre 19,6 ME (22,2%) au S1 2019. La marge brute reste stable à 77,3% et les dépenses opérationnelles sont également stables à 68,3 ME.

ESI Group rappelle que ses solutions figurent parmi les plus performantes du marché et les plus critiques pour répondre aux besoins industriels. Dans le secteur Aéronautique, un secteur très bousculé, ESI a ainsi obtenu 100 % du renouvellement annuel des logiciels auprès d'un grand OEM américain de l'aérospatiale, dont une partie de New Business, au plus fort de la pandémie.

ESI Group a par ailleurs sollicité un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) auprès de son pool bancaire et de Bpifrance. A la date du Conseil d'administration, le PGE octroyé par Bpifrance a été encaissé (1,75 ME) et les accords de l'ensemble des banques du pool ont été obtenus pour un PGE syndiqué de 12 ME.