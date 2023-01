ESI Group renforce son engagement en faveur de l'égalité homme-femme en entreprise

(Boursier.com) — ESI Group signe les Women's Empowerment Principles (WEP) des Nations Unies. Le groupe réaffirme ainsi son engagement pour une culture d'entreprise inclusive, garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes : la diversité au service de la performance de l'entreprise.

"En devenant signataire des Women's Empowerment Principles, ESI Group s'engage à prendre des mesures audacieuses pour faire progresser l'égalité des sexes sur le lieu de travail, le marché et au sein de la société. Le Groupe portera sa priorité sur la non-discrimination, le rendu public des progrès accomplis pour parvenir à l'égalité des sexes et sur le fait d'offrir des chances égales en matière d'éducation, de formation et de développement professionnel. La diversité est essentielle pour accélérer les performances d'une entreprise, enrichir sa culture et le bien-être des employés. Chez ESI, le personnel est multiculturel, international et issu de différents domaines d'expertise. Les femmes représentent 43% du conseil d'administration et 50% de l'équipe de direction, et pourtant, les femmes sont encore sous-représentées partout ailleurs. Je suis convaincue que nous pouvons faire mieux en la matière et que l'amélioration rapide du ratio femmes-hommes dans toutes les équipes aidera notre entreprise à progresser, satisfaire employés et clients, et établir la performance sur le long terme", déclare Cristel de Rouvray, Directrice générale d'ESI Group.

Parmi les différentes actions en cours et à venir, ESI Group va poursuivre sa politique de rémunération favorisant l'égalité entre les femmes et les hommes, basée sur des données marché objectives prenant en compte la fonction occupée et le niveau de séniorité sans considération de genre. ESI prévoit d'atteindre 25% de femmes dans l'entreprise d'ici 2024 et 33% d'ici 2028. Le Groupe va renforcer l'inclusivité de ses offres d'emploi et de ses processus de recrutement, en présentant systématiquement une sélection de candidats composée de femmes et d'hommes. Par ailleurs, dans l'objectif de concrétiser sa culture d'entreprise sûre et inclusive, ESI Group s'engage à élaborer, en complément de sa charte éthique, une charte renforçant encore sa volonté de prévenir les harcèlements et à fournir une formation sur ce sujet à l'ensemble du personnel. Enfin, le Groupe souhaite mettre en place d'ici 2028 une politique globale de congé parental pour les femmes et les hommes.