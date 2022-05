Esi Group remonte sur les 66 euros

(Boursier.com) — Esi Group pointe encore en hausse de 0,9% à 66 euros ce lundi, après avoir fait part d'une croissance trimestrielle de 6,6% (+5,3% tcc) tirée par la hausse des licences à +7,1% (+5,8% tcc). Au premier trimestre de son exercice fiscal, ESI a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de 58,3 ME, en progression de 6,6% (+5,3% à taux de change constant - tcc), dans le haut de la fourchette de l'objectif communiquée (entre +4% et +6%). Le chiffre d'affaires des licences a augmenté de +7,1% (+5,8% tcc). La croissance provient principalement du 'Repeat Business' en hausse de +8,5%. Le chiffre d'affaires des services est quant à lui resté stable à +1,7% (+0,6% tcc). ESI a connu une croissance dans presque tous les secteurs d'activité au cours du trimestre ; l'industrie automobile restant l'un des principaux moteurs de la performance d'ESI Group...

Sur le plan géographique, c'est la région Asie qui a tiré la croissance, à +11,5% tcc et +11,7% tcc pour son activité licences. Cette progression dans la région asiatique est principalement due aux clients pour lesquels ESI est un partenaire stratégique clé, et le potentiel de croissance supplémentaire a été encouragé par des initiatives continues de gestion des comptes. Les régions EMEA et Amériques ont connu une progression respective de +3,1% tcc et +1,2% tcc.

L'assemblée générale annuelle d'ESI Group se tiendra le mardi 28 juin prochain à 13h30. Parmi les derniers avis d'analystes, Invest Securities a ajusté son objectif de cours de 72 à 67 euros en restant 'neutre' sur le dossier.