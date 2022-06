ESI Group rejoint le segment Euronext Tech Leaders

(Boursier.com) — ESI Group rejoint l'initiative Euronext Tech Leaders, un nouveau segment comprenant plus de 100 entreprises technologiques de premier plan et à forte croissance en Europe.

"Nous sommes très heureux de faire partie des 100 entreprises européennes figurant dans le nouveau segment Euronext Tech Leaders. De telles initiatives restent essentielles pour des entreprises comme la nôtre. Elles vont permettre d'accélérer le changement des méthodes de valorisation des entreprises technologiques par l'écosystème financier européen. Chez ESI, nous croyons que la technologie et les logiciels sont des éléments clés pour créer une industrie plus sûre, plus propre et plus productive, et par extension transformer notre société. C'est une nouvelle aventure qui commence pour notre écosystème de leaders européens de la tech", commente Cristel de Rouvray, Directrice Générale d'ESI Group:

Le riche écosystème technologique d'Euronext rassemble plus de 700 entreprises technologiques cotées sur les marchés d'Euronext, plus de 660 anciens participants à ses programmes de pré-IPO et une large base d'investisseurs internationaux qui financent tous les profils de croissance des entreprises technologiques. Euronext Tech Leaders est composé de plus de 100 entreprises leaders et à forte croissance, chacune répondant à un ensemble de critères spécifiques pour être qualifiée. Cette initiative complète l'offre Tech existante d'Euronext et vise à renforcer le secteur Tech européen et à servir de catalyseur pour la prochaine génération de leaders Tech.

En tant que Tech Leader d'Euronext, ESI Group bénéficiera de l'ensemble des services développés par Euronext et ses partenaires pour accompagner les participants dans leur parcours de cotation.