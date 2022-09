ESI Group réduit ses perspectives court terme, mais maintient ses objectifs long terme

(Boursier.com) — ESI Group annoncera ce jour lors de sa conférence investisseurs le maintien de ses objectifs à long terme de croissance élevée à un chiffre et de +20% d'EBIT ajusté d'ici 2024/2025, la progression plus rapide que prévu de ses orientations stratégiques, notamment plusieurs cessions, et la révision en conséquence de ses objectifs à court terme. Le groupe annonce également la mise en place d'un programme de rachat d'actions. ESI Group opère sur un marché dynamique et a réalisé "des améliorations rapides dans le domaine de la performance de ses équipes de vente, et en focalisant sa R&D pour fournir une offre à plus forte valeur ajoutée et simplifiée". Le contexte macro-économique est incertain pour ses clients, et "ils comptent plus que jamais sur ESI en tant que partenaire de confiance", ajoute le groupe. Au cours de l'année écoulée, ESI a progressé plus rapidement que prévu dans la réalisation de ses objectifs stratégiques.

Ainsi, le groupe évoque la cession d'actifs non stratégiques, notamment la vente de la ligne produits CFD pour 24 ME et la cession plus petite des produits Scilab et Inendi, ainsi que la mise en 'fin de vie' de ses programmes de R&D non coeur de métier. Le groupe mentionne aussi la transition plus rapide des licences perpétuelles vers les activités récurrentes. Les activités récurrentes représentaient 93,5% au 1er semestre 2022 contre 92,2% au 1er semestre 2021. Il fait aussi part d'une transition plus rapide vers l'arrêt des services non stratégiques afin de libérer des ressources pour stimuler les activités de licences récurrentes.

Soutenu par sa situation financière solide (dette financière nette de -0,6 million d'euros à la fin du mois de juin 2022, avant la prise en compte du produit de la vente de la ligne de logiciels CFD en juillet), ESI Group a priorisé les mesures indispensables à la santé sur le long terme de l'entreprise tout en gérant le court terme.

ESI Group réaffirme son engagement à améliorer sa croissance et sa rentabilité année après année et continue de viser une croissance élevée à un chiffre de son chiffre d'affaires et une rentabilité de 20% d'ici 2 à 3 ans. Cristel de Rouvray, Directrice générale d'ESI Group, commente : "Notre principe directeur est de toujours faire ce qui est bon pour la santé à long terme de l'entreprise et de gérer l'impact à court terme. Je suis très heureuse que nous ayons opté pour les choix stratégiques que nous avons mis en oeuvre cette année. Nous sommes dans une position beaucoup plus forte pour naviguer dans cette incertitude macroéconomique renforcée, notamment grâce à un pourcentage plus élevé de revenus récurrents, une rentabilité nettement améliorée et un bilan beaucoup plus solide. J'ai confiance dans le fait que ce parcours de transformation et sa trajectoire positive vont progressivement générer des retours pour toutes les parties prenantes : clients, actionnaires, partenaires et employés".

Proforma, et à taux de change courant, le plan de croissance du chiffre d'affaires pour 2022 a été réduit de 2% pour refléter la conversion plus rapide des licences perpétuelles vers des souscriptions et une diminution plus rapide des services non essentiels. Le plan de rentabilité a été réduit de seulement 1 point grâce à une gestion stricte des coûts. A taux courant, le CA proforma est attendu en hausse de 2-4% en 2022 pour un EBIT ajusté de 9-11%. ESI Group continue toutefois de viser une croissance élevée à un chiffre de son chiffre d'affaires et un EBIT ajusté de 20% d'ici 2024/2025 et "continuera de communiquer de manière transparente".

ESI Group a confié à un prestataire de services d'investissement (PSI) un mandat pour acquérir ses actions dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2022. Selon les termes convenus, ESI Group a donné mandat à un PSI pour acquérir pour son propre compte un volume maximum de 30 000 actions ESI Group (code ISIN FR0004110310) sur une période débutant le 28 septembre 2022 et pouvant aller jusqu'au 31 mars 2023. Au 31 août 2022, la société détenait 336 576 actions propres, représentant 5,5% du capital social.