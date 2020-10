ESI Group réaffirme ses engagements pour diminuer l'empreinte carbone de ses clients industriels

Crédit photo © ESI Group

(Boursier.com) — ESI Group, acteur de la simulation numérique et du prototypage virtuel pour les industriels, se positionne, depuis sa création en 1973, comme un acteur centré sur l'usage des produits industriels tout au long de leur cycle de vie, de leur conception à leur vie opérationnelle. Grâce à la prise en compte de la physique des matériaux et à l'utilisation de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle ou le Data mining, ESI peut anticiper le vieillissement du produit dû à son utilisation et l'interaction avec son environnement.

La démarche vise à supprimer le recours aux essais et prototypes physiques et réduire le temps d'arrêt de production. "Fabriquer et tester un prototype réel est long et coûteux pour un industriel. Il nécessite de plus la mise en place de moyens d'essai spécifiques qui la plupart du temps ne peuvent pas être réutilisés pour d'autres prototypes physiques, ce qui constitue un coût additionnel. Le recours au test et au prototype virtuel permet de s'émanciper de ces contraintes tout en gagnant en agilité, en efficacité et en performance", explique Emmanuel Leroy, Executive Vice-president - Industry Solutions au sein d'ESI.

Cette méthodologie innovante fondée sur le prototypage virtuel a porté ses fruits :

-Avec l'aide d'ESI, la PME française Expliseat a pu développer le siège le plus léger jamais certifié par l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA). Ce siège en titane offre une économie de poids d'au moins 50% par rapport aux modèles les plus légers disponibles sur le marché (8 à 10 kg) ; une réduction de poids significative qui peut se traduire par une économie approximative de 3% à 5% de carburant - soit 300.000 dollars à 500.000 dollars par avion et par an.

-Plus récemment, Farasis Energy, fournisseur sino-américain de batteries, a remporté, dans un temps record, un appel d'offres auprès d'un constructeur automobile allemand. Grâce à l'expertise d'ESI, la fiabilité du prototype virtuel du nouveau modèle de batterie électrique de Farasis a été déterminante dans une approche "zéro prototype réel".

Les fortes réglementations notamment environnementales soumettent les industriels à un impératif de changement et de performance. ESI accompagne ses clients confrontés à un enjeu de taille : réussir à innover et à se transformer pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs tout en maintenant leurs niveaux de croissance et de rentabilité.

"La course à l'électrification" des véhicules en est un bon exemple... Les solutions du groupe aident les acteurs industriels à développer leurs projets en maintenant des délais toujours plus contraints sans pour autant obliger de compromis sur la sécurité ou le confort des occupants.

A travers le projet de consortium européen Optemus, ESI et ses partenaires ont développé une solution permettant un gain de 40% d'autonomie pour les véhicules électriques sans sacrifier le confort, la sécurité ou le coût.

Temps fort de ce mois de septembre, la 75ème édition de l'Assemblée générale des Nations Unis a été l'occasion pour des leaders, dont Cristel de Rouvray, CEO d'ESI Group, de plus de 100 pays de réaffirmer leur engagement à soutenir le multilatéralisme et les valeurs du Pacte Mondial en signant la déclaration "United Nations Global Compact Statement".