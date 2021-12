ESI Group : projet hors-norme

(Boursier.com) — Apave , ESI Group et Onet Technologies officialisent, lors de la World Nuclear Exhibition 2021, leur collaboration, à travers l'alliance MINS (Make in India Nuclear supply chain Support), pour construire une proposition de valeur commune afin de répondre au projet de création de six réacteurs EPR sur le site de Jaitapur, dans l'ouest de l'Inde. Philippe Maillard, Directeur général du Groupe APAVE, Emmanuel Leroy, EVP Product, Innovation & Industry Solutions d'ESI Group et Alain Gauvin, Directeur général d'ONET Technologies, ont signé, en présence de Xavier Ursat, Directeur Exécutif Groupe en charge de la Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire d'EDF, une déclaration d'intention commune, structurant l'alliance MINS, associant ainsi leurs compétences sur le marché hors-norme des EPR indiens du site de Jaitapur.

En avril 2021, EDF remettait une offre technico-commerciale engageante à la NCPIL (Nuclear Power Corporation of India Limited - entreprise publique de production d'électricité d'origine nucléaire en Inde), en vue de la construction de 6 réacteurs de type EPR (réacteur à eau pressurisée) en Inde, sur le site de Jaitapur dans l'État du Maharashtra dont la capitale est Bombay, le centre économique et commercial du pays. Avec une capacité installée de 9,6 GW, cette centrale deviendrait la plus puissante du monde. Elle produirait jusqu'à 75 TWh par an et couvrirait la consommation annuelle de 70 millions de foyers indiens, tout en évitant l'émission d'environ 80 millions de tonnes de CO2 par an.

Sur la base d'un retour d'expériences de plus de quarante ans dans le secteur Nucléaire, APAVE, ESI Group et ONET Technologies, ont associé leurs compétences et savoir-faire : en ingénierie nucléaire pour ONET Technologies, en conformité aux exigences réglementaires et non réglementaires de sûreté et de sécurité pour APAVE et en capacités de prototypage virtuel pour ESI Group afin de les mettre au service du projet. Cette combinaison permet à l'alliance MINS de proposer une offre complète de services à destination des fabricants, constructeurs et ensembliers indiens depuis l'assistance à la conception des systèmes et équipements, jusqu'à la mise en service, en incluant le support dans les méthodes et le suivi de fabrication, les simulations numériques en appui au dimensionnement des composants et les contrôles qualités et réglementaires.