ESI Group poursuit une trajectoire positive en affichant une forte croissance de ses Revenus Récurrents Annuels

(Boursier.com) — ESI Group a publié son chiffre d'affaires et ses résultats pour le premier semestre 2023 (période du 1er janvier au 30 juin) approuvés par le Conseil d'Administration du 12 septembre 2023. Les procédures d'audit effectuées par les auditeurs du groupe sont finalisées.

Le chiffre d'affaires semestriel est de 83,3 ME, +7% à taux de change constant 3 (tcc), +5% YoY. La croissance du chiffre d'affaires se situe dans la fourchette haute des guidelines (5-7% tcc). Le Chiffre d'affaires semestriel des licences ressort en croissance à 77 ME : +10,8% tcc, +8,8% YoY.

Les Revenus Récurrents Annuels (ARR) Semestriel atteignent 80,2 ME, soit une croissance à 2 chiffres de +13,1% tcc, +11,2% YoY. L'EBIT ajusté est en croissance de 5,3%, passant de 23,8 ME à 25,1 ME YoY.

Cristel de Rouvray, Directrice générale d'ESI Group, a commenté : "Depuis plusieurs trimestres consécutifs, ESI Group fait preuve d'une dynamique enthousiasmante. ESI Group a maintenu une croissance robuste, en ligne avec les objectifs définis dans notre plan triennal, 'OneESI 2024 - Focus to Grow'. L'accent stratégique que nous avons mis sur nos activités logicielles dans notre coeur de métier a continué à produire des résultats positifs pour l'entreprise. La croissance soutenue de notre chiffre d'affaires, principalement due à nos revenus annuels récurrents, souligne non seulement la pertinence de nos solutions, mais reflète également la confiance que nous avons cultivée avec nos clients. Parallèlement, nous avons mené à bien toutes les actions et tous les axes stratégiques visant à améliorer la santé financière de notre groupe. Les résultats sont désormais visibles. Notre entreprise est en excellente position pour atteindre ses objectifs à court et à long terme. Enfin, plus que tout, je suis particulièrement reconnaissant du dévouement et de l'enthousiasme de nos équipes, dont les contributions ont été déterminantes dans l'obtention de ces résultats."