ESI Group : peu de réactions

(Boursier.com) — ESI Group recule de 0,4% à 49,30 euros ce mercredi, alors que le groupe a mis en place un plan d'actions pour réduire ses coûts opérationnels totaux de 6,6% à 128,9 millions d'euros (137,9 ME en 2019). La plupart de ces mesures de contrôle des coûts ne porteront leurs fruits qu'en 2021...

Le taux de marge brute s'est amélioré à 74,5% en 2020 (73,4% en 2019) en raison du taux de marge brute des licences à 86,9% et du poids relatif des licences dans le chiffre d'affaires total (82,4% pour l'exercice 2020 contre 79,3% pour l'exercice 2019). Les coûts opérationnels (R&D, S&M & G&A) ont diminué de -4,2% à 95,1 ME. Malgré la baisse du résultat opérationnel, le résultat net reste positif (résultat de change favorable et baisse de la charge d'impôts) à hauteur de 1,4 ME.

ESI Group a démontré sa capacité à maintenir un bilan solide dans un environnement mondial difficile au cours de l'année fiscale 2020. La dette financière nette a diminué à 24,9 ME (29,4 ME fin décembre 2019), avec un ratio d'endettement de 28,4% (dette nette/fonds propres) contre 34,2% en 2019. Au 31 décembre 2020, la trésorerie atteint 22,5 ME, incluant un prêt garanti par l'Etat de 13,75 ME (PGE) contre 20,2 ME fin 2019. ESI n'a pas utilisé sa facilité de crédit renouvelable (RCF) à court terme à la fin de cette année contre une utilisation de 10 ME l'année dernière.

L'année 2021 débute avec des bases plus solides permettant une focalisation accrue sur l'exécution pour permettre de viser une croissance et une rentabilité durables.

Le groupe s'attend à ce que le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 soit compris entre 52 et 55 ME (54,9 ME au 1er trimestre 2020). Parmi les derniers avis d'analystes, Midcap Partners a dégradé le dossier à 'vendre' avec un cours de 33 euros dans le viseur.