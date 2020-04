ESI Group participe à l'initiative Folding@Home pour accélérer la recherche médicale contre le Covid-19

(Boursier.com) — ESI Group, acteur mondial de la simulation numérique et du prototypage virtuel pour les industriels, participe aux Etats-Unis, à l'initiative Folding@Home, en mettant à disposition la puissance de calcul de ses serveurs pour accélérer la recherche de traitements contre l'épidémie du Covid-19.

Lancé en 2000 par l'université de Stanford, le programme Folding@Home (FaH) exploite la puissance de calcul de plusieurs milliers d'ordinateurs afin de mieux comprendre et de lutter contre de nombreuses maladies (Parkinson, Alzheimer...), des cancers et certains virus, comme Ebola. En février 2020, le FaH a annoncé qu'une partie de ses efforts serait consacrée à la recherche d'un anticorps thérapeutique au Covid-19. L'objectif est de comprendre le fonctionnement des protéines attachées au virus en les modélisant en '3D' afin de suivre son évolution.

Ce projet fonctionne grâce à la puissance de calcul non utilisée des ordinateurs, des téléphones et anciennement des PS3 de milliers de milliers de volontaires, des particuliers comme des entreprises.

ESI Group a rejoint en mars 2020 la lutte contre le Covid-19, en combinant ses capacités de calcul haute performance et sa puissance de calcul graphique avec le réseau Folding@Home. Ce dernier affiche, aujourd'hui, une puissance de calcul brute impressionnante de 470 PetaFLOPS. La contribution à ce projet illustre la valeur de l'idée de collaboration et de partage, puisque la puissance de calcul globale de Folding@Home dépasse désormais celle du supercalculateur IBM SUMMIT, considéré comme le plus rapide du monde, capable de 200 pétaFLOPS, soit 1,88 milliard de calculs par seconde...