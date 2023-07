ESI Group : Olfa Zorgati est nommée Directrice générale adjointe

(Boursier.com) — ESI Group annonce la nomination d'Olfa Zorgati en tant que Directrice générale adjointe chargée de la transition et de l'intégration. Cette nomination est effective immédiatement et garantit une progression rapide et stable de la phase de transition, ainsi que de l'intégration ultérieure suite à l'entrée en négociations exclusives entre Keysight et les principaux actionnaires d'ESI Group en vue d'acquérir un bloc de contrôle, suivie du lancement d'une offre publique d'achat obligatoire, comme annoncé le 29 juin 2023.

Olfa Zorgati assistera Cristel de Rouvray (Directrice générale), qui continue de diriger ESI Group aux côtés de toute l'équipe de direction.

Olfa Zorgati possède près de 20 ans d'expérience dans des postes de direction internationale financiers et opérationnels. Elle a développé une large expérience en tant que manager de la transformation axée sur les données à la fois dans le e-commerce, les médias et dans des sociétés technologiques en mode SaaS. Elle a rejoint ESI Group en 2018 en tant que Directrice administrative et financière et Vice-Présidente Exécutive des Opérations.