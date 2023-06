Esi Group : offre d'acquisition de Keysight Technologies à 155 euros par action

(Boursier.com) — Keysight Technologies Inc et ESI Group annoncent que Keysight a remis une offre ferme à certains actionnaires d'ESI Group, aux fins de procéder à l'acquisition d'un bloc de contrôle du capital d'ESI Group, représentant au total 50,6% du capital social et 55,8% des droits de vote théoriques d'ESI Group, au prix de 155 euros par action, payé en espèces, et en contrepartie de l'exclusivité accordée.

Le prix offert de 155 euros par action représente une prime d'environ : 72% du cours de clôture de 90 euros par action le 17 mai 2023, dernier jour ouvrable avant l'annonce par ESI Group de l'existence de discussions préliminaires avec certains tiers en réponse à des rumeurs dans la presse (la "Date de Communiqué de Fuite") ; et 95% du prix moyen pondéré en volume de 79.4 euros par action pour les trois mois précédant la Date de Communiqué de Fuite.

Aux termes de l'offre ferme remise par Keysight, l'acquisition du bloc, une fois réalisée, serait suivie du dépôt par Keysight à titre obligatoire d'un projet d'offre publique d'achat (OPA) portant sur le solde des titres d'ESI Group en circulation à cette date et, si les conditions légales sont remplies à l'issue de l'offre, d'une procédure de retrait obligatoire et de la radiation d'ESI Group d'Euronext Paris.

Keysight et ESI Group ont annoncé aujourd'hui que Keysight avait remis une offre ferme portant sur l'acquisition d'un bloc de contrôle du capital d'ESI Group, représentant au total 50,6% du capital social, qui serait suivie du dépôt par Keysight à titre obligatoire d'une offre publique d'achat (OPA) portant sur le solde des actions émises par ESI Group au prix de 155 euros par action payé en espèces, et qu'ils sont, dans ce contexte, entrés en négociations exclusives.

L'acquisition valorise dès lors 100% du capital d'ESI Group émis et à émettre dans le cadre des plans de stock-options et d'actions gratuites, à environ 913 millions d'euros sur une base entièrement diluée.

Les solutions logicielles sophistiquées d'ESI Group simulent le comportement d'un produit pendant les tests et l'utilisation réelle. Le portefeuille de la société est très différencié, avec une technologie de simulation prédictive pour les conceptions de systèmes les plus exigeants. Les solutions de jumeaux numériques en temps réel d'ESI Group combinent la simulation basée sur des modèles avec des tests basés sur les données pour créer des simulations virtuelles, et ses solutions industrielles immersives permettent l'automatisation des flux de travail et la fabrication virtuelle.

À l'ère actuelle de la transformation numérique, le développement de produits dans de nombreux secteurs se déplace vers une étape plus précoce du cycle de conception et se virtualise. L'ingénierie assistée par ordinateur prend en charge ce virage à gauche avec le prototypage virtuel des produits, des processus de fabrication et des flux de travail.

En intégrant ESI Group dans son portefeuille de design et test électroniques, Keysight étendra davantage ses capacités de prototypage virtuel dans le secteur de l'ingénierie assistée par ordinateur, permettant aux clients d'accélérer la mise sur le marché, de réduire les coûts opérationnels, tout en réduisant leur empreinte environnementale.

A propos de la transaction proposée

Dans le cadre d'un processus de cession concurrentiel, Keysight est entré en négociations exclusives avec les actionnaires principaux d'ESI Group représentant 50.6%1 de son capital social et 55,8% de ses droits de vote théoriques, en vue de l'acquisition par Keysight de la totalité de la participation des Cédants.

Ces négociations exclusives résultent notamment d'une promesse d'achat consentie aux conditions usuelles par Keysight aux Cédants. Dans le cadre de la Promesse, les Cédants bénéficient d'une option qu'ils pourront décider de lever à l'issue de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique d'ESI Group, qui sera initiée dans les meilleurs délais.

La signature d'accords définitifs ne pourra donc intervenir qu'à l'issue de ladite procédure d'information et de consultation du CSE. La réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle est par ailleurs soumise à l'obtention de certaines autorisations réglementaires.

Sous réserve de la réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle par Keysight, Keysight déposera à titre obligatoire auprès de l'Autorité des Marchés Financiers une offre publique d'achat obligatoire portant sur le solde des actions ESI Group en circulation, aux mêmes conditions financières que celles applicables à l'acquisition du Bloc de Contrôle (soit 155 euros par action). Le prix de l'Offre valorise 100% du capital et des droits de vote d'ESI Group, émis et à émettre dans le cadre des plans de stock-options et d'actions gratuites, à environ 913 millions d'euros sur une base entièrement diluée.

Le prix de l'Offre représente une prime d'approximativement :

72% du cours de clôture de 90 euros à la Date de Communiqué de Fuite ; et 95% du cours moyen pondéré en fonction du volume, de 79,4 euros par action dans les trois mois précédant la Date de Communiqué de Fuite.

La réalisation de l'offre publique est soumise à la déclaration de conformité de l'AMF. Dans l'hypothèse où les seuils de 90% en capital et droits de vote seraient franchis à l'issue de l'Offre, Keysight solliciterait la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire d'ESI Group.

Keysight financera la transaction sur ses liquidités disponibles.

Le 28 juin 2023, le conseil d'administration d'ESI Group a accueilli favorablement et à l'unanimité la transaction proposée, sans préjudice de l'avis motivé qui devra être émis à la suite de la remise du rapport de l'expert indépendant, et sous réserve de la réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle.

A cet effet, le conseil d'administration d'ESI Group a nommé sur recommandation d'un comité ad hoc le cabinet Finexsi, représenté par M. Peronnet, en qualité d'expert indépendant ayant pour mission d'établir un rapport incluant une attestation d'équité sur les conditions financières de l'Offre, y compris en cas de procédure de retrait obligatoire, conformément aux dispositions du règlement général de l'AMF.

Pour les besoins de l'Offre, le Conseil d'Administration d'ESI Group a constitué un comité ad hoc composé de M. Alex Davern (président et administrateur indépendant), Mme. Cristel de Rouvray (membre du Conseil d'Administration et directrice générale d'ESI Group), M. Yves de Balmann (administrateur indépendant) et M. Patrice Soudan (administrateur indépendant). Le comité ad hoc a pour vocation de suivre et faciliter les travaux de l'expert indépendant, et de préparer un projet d'avis motivé sur les mérites de l'Offre et ses conséquences pour ESI Group, ses actionnaires et ses employés.

La réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle devrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre 2023 et le dépôt de l'offre subséquente suivra peu de temps après.

Le marché sera tenu informé de l'évolution des discussions entre les parties et une annonce plus détaillée sera faite en temps voulu, le cas échéant.

Les conseils financiers d'ESI Group pour la transaction sont Evercore Group L.L.C. et Rothschild & Cie, McDermott Will & Emery agissant en qualité de conseil juridique. J.P. Morgan Securities LLC agit en tant que conseil financier exclusif de Keysight, avec Paul Hastings LLP agissant en qualité de conseil juridique. King & Spalding International LLP agit en tant que conseil juridique de Amy-Sheldon Loriot de Rouvray, Cristel Loriot de Rouvray, John Alexandre Loriot de Rouvray, et Amy Louise Loriot de Rouvray pour la transaction.