Esi Group : nouvelles précisions sur le capital

D 'une part, par courrier reçu le 8 novembre à l'AMF, Mme Xiumei Sun Dubois, agissant pour son compte et celui de son fils mineur, Alex Peng Dubois-Sun, a déclaré avoir franchi en baisse, le 3 novembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société ESI Group et ne plus détenir aucune action Esi Group.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions ESI Group hors marché au profit de la société Keysight Technologies.

D'autre part par courrier reçu le 9 novembre à l'AMF, la société américaine Morgan Stanley a déclaré avoir franchi en hausse, le 3 novembre, indirectement, par l'intermédiaire de sa filiale Morgan Stanley & Co. International plc, le seuil de 5% du capital de la société ESI Group. Elle détient 310.000 actions ESI Group représentant autant de droits de vote, soit 5,09% du capital et 4,66% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions ESI Group sur le marché.

Au titre du code de commerce, la société Morgan Stanley & Co. International plc a précisé détenir 87.045 actions ESI Group au titre d'un contrat de "right to recall" portant sur autant d'actions ESI Group (prise en compte dans la détention précédemment visée) et lui permettant de rappeler à tout moment les actions visées par le contrat.