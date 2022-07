ESI Group : nouveau programme de rachat d'actions

(Boursier.com) — A l'occasion de l'assemblée générale mixte d'ESI Group le 28 juin 2022, l'ensemble des résolutions ont été adoptées, y compris le programme de rachat d'actions. Ce nouveau programme met fin au précédent autorisé par l'Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2021. Le prix maximum d'achat est fixé à 110 euros par action. Le montant maximum que la Société pourra dépenser dans le cadre de ce programme de rachat à 29 ME. Les actions pourront être achetées ou conservées à la discrétion du Conseil d'administration par tous moyens en négociant sur le marché ou hors marché, ou sur un marché de gré à gré, en une ou plusieurs fois. Toutes les actions achetées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé peuvent être acquises sous forme de blocs d'actions. Ces opérations pourront être réalisées à tout moment. La durée du programme est de 18 mois à compter du 28 juin 2022, soit jusqu'au 27 décembre 2023. Au 28 juin 2022, la société détenait 340.158 actions en auto-détention représentant 5,6% du capital social. Le groupe privilégie une allocation des actions pour la couverture de plans d'actionnariat au profit des salariés et d'éventuelles opérations de croissance externe. La Société ne pourra à aucun moment détenir, directement ou par personne interposée, plus de 10% du total des actions composant son propre capital social.