Esi Group : nomination d'Alex Davern

(Boursier.com) — ESI Group annonce dans le cadre de l'évolution de sa gouvernance, la nomination d'Alex Davern en tant qu'administrateur et président du Conseil d'administration, à compter du 8 février 2021, des changements dans l'organisation du conseil d'administration et le départ à la retraite de Vincent Chaillou, Directeur général délégué.

A partir du 8 février 2021, Alex Davern est nommé administrateur et président du conseil d'administration d'ESI Group. Alex Davern a été nommé censeur indépendant au conseil d'administration en octobre 2020, et était auparavant PDG de National Instruments, Inc. (NATI : NASDAQ).

Alex Davern a déclaré : "J'ai beaucoup apprécié travailler avec Cristel et l'équipe et je vois un grand potentiel dans la valeur unique qu'ESI Group apporte à ses clients. Je me réjouis de continuer à travailler avec Cristel et le reste du Conseil d'administration pour finaliser la transformation d'ESI visant à doter les industriels de solutions puissantes et axées sur les résultats".

Cristel de Rouvray, Directrice générale, a commenté : "S'appuyant sur des décennies d'excellence technologique, ESI Group a pris la décision audacieuse de se transformer et de viser une amélioration durable de ses performances afin de s'assurer que nous disposons des ressources nécessaires pour réaliser notre vision et notre mission. Les 26 années d'expérience d'Alex Davern dans la croissance et la transformation de National Instruments, ainsi que le soutien continu de notre Conseil d'administration, me seront précieux ainsi qu'à ESI. Je suis déterminée à diriger ESI dans les années à venir".

Biographie d'Alex Davern

Alex Davern a travaillé pendant 26 ans pour National Instruments (NATI : NASDAQ), un leader mondial des systèmes de test et de mesure automatisés, où il a occupé successivement des postes de direction, notamment celui de directeur des opérations et de directeur général. Alex Davern a contribué au développement de la société jusqu'à ce qu'elle atteigne un chiffre d'affaires d'environ 1,4 milliard de dollars avec plus de 7.000 personnes dans 50 pays. Alex Davern a récemment quitté son poste de Directeur général pour se concentrer sur son rôle de membre du conseil d'administration de National Instruments Inc, Cirrus Logic Inc et ESI Group. Il est diplômé de l'University College de Dublin en 1986 et possède la double nationalité irlandaise et américaine.