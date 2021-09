ESI Group : nomination

(Boursier.com) — ESI Group annonce la nomination de Francis Griffiths au poste de Vice-Président exécutif des ventes du groupe, à compter du 1er octobre 2021. Il reportera à Mike Salari, Corporate Chief Operating Officer Revenue Generation, et rejoindra l'équipe de direction de Cristel de Rouvray, Directrice générale du groupe. Il sera basé au Royaume-Uni.

Francis Griffiths, 57 ans, possède plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des affaires et de la technologie. Il est connu pour ses nombreux succès sur les marchés mondiaux de solutions logicielles techniques et scientifiques et a déjà appréhendé le type de transformation que mène ESI. Il apportera à ESI une expérience impressionnante de gestion de la croissance dans les domaines du test et de la mesure, de la simulation et de l'automatisation industrielle dans divers secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale, la machinerie lourde, les communications, l'énergie et l'électronique.

Francis sera chargé de diriger et de superviser les activités mondiales des vendeurs du groupe et de définir la stratégie de vente d'ESI. Il sera également chargé de mettre en place et de piloter la transformation de l'organisation commerciale conformément aux objectifs du plan triennal, dont les détails seront annoncés le 5 octobre lors de l'Investor's conference d'ESI.

"Je suis ravi de rejoindre ESI. En tant qu'acteur majeur de la simulation numérique et du prototypage virtuel basé sur la modélisation prédictive de la physique pour les industries, ESI est particulièrement bien placé pour accompagner ses clients dans leur parcours de transformation numérique tout au long du cycle de vie du produit. Je suis confiant dans notre capacité à accélérer le déploiement des solutions ESI qui répondent aux principaux défis industriels : améliorer la productivité, la sécurité, tout en réduisant les coûts de production et le délai de mise sur le marché. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec notre équipe de direction, l'ensemble de nos collaborateurs et clients à travers le monde" déclare Francis Griffiths.