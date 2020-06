ESI Group : les résolutions ont été approuvées

ESI Group : les résolutions ont été approuvées









(Boursier.com) — ESI Group a tenu, le 25 juin, son Assemblée générale à huis clos sans présence physique de ses actionnaires. L'ensemble des résolutions a été approuvé à la majorité, renouvelant ainsi la confiance des actionnaires dans le management d'ESI Group. Ce résultat, particulièrement dans le contexte actuel de crise sanitaire mondiale, conforte ESI dans sa stratégie de développement et ses perspectives alors que le monde industriel accélère sa quête de performance et de productivité à travers des solutions digitales , commente le management du groupe de simulation numérique et de prototypage virtuel pour les industriels.

Dans le détail, l'Assemblée générale a approuvé les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2019. Elle a validé la rémunération des dirigeants dans le cadre de la réglementation "Say on Pay". Vincent Chaillou et Yves de Balmann ont été renouvelés en qualité d'administrateurs.

L'Assemblée générale a délégué compétence au Conseil d'administration afin de réduire le capital par annulation d'actions, de procéder à des attributions d'actions gratuites et de stock-options au bénéfice des salariés et des dirigeants mandataires sociaux éligibles, et mettre en place le programme de rachat d'actions.

L'intégralité des résultats des votes de l'Assemblée générale mixte est disponible sur le site d'Esi Group.