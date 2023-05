(Boursier.com) — ESI Group lance IC.IDO Weave. Cette offre innovante permet aux entreprises de passer en revue virtuellement des conceptions de produits complexes du point de vue de la fabrication centrée sur l'humain, éliminant ainsi le besoin de prototypes physiques et d'essais.

IC.IDO Weave s'appuie sur le plein potentiel des offres IC.IDO existantes d'ESI Group pour créer une approche nouvelle dans le métaverse industriel.

Destiné aux équipes d'ingénierie et de fabrication pluridisciplinaires qui définissent, évaluent et valident les conceptions de produits et les processus d'assemblage dans les industries automobile, aérospatiale et équipements lourds, IC.IDO Weave fournit un environnement d'essai collaboratif basé sur la Réalité Etendue (XR) qui intègre les équipes dans la continuité numérique de l'entreprise. Grâce à des espaces de travail virtuels, des équipes aux horizons divers peuvent imaginer, collaborer et valider leurs processus et produits futurs tôt dans le processus de développement, en temps réel. Avec sa forte interactivité, IC.IDO Weave permet aux parties prenantes d'évaluer des plans d'assemblage et de service complexes dans des environnements de fabrication virtuels par une expérience de simulation numérique.