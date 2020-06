ESI Group : l'AG se tiendra à huis clos

Crédit photo © ESI

(Boursier.com) — Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, ESI Group informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte se tiendra exceptionnellement à huis clos le 25 juin 2020, à 16h au siège social, à Paris, sans la présence physique des actionnaires.

L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions qui seront soumis au vote des actionnaires, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 6 mai 2020. L'avis de convocation sera publié au BALO et dans un journal d'annonces légales le 8 juin 2020. Les documents et renseignements préparatoires à l'Assemblée peuvent être consultés et téléchargés sur le site de la société.