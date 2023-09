ESI Group : Keysight Technologies franchit une nouvelle étape dans le processus d'acquisition

(Boursier.com) — ESI Group et Keysight Technologies Inc annoncent la signature du contrat de cession d'actions portant sur l'acquisition par Keysight Technologies, Inc d'une participation majoritaire dans le capital d'ESI Group SA au prix de 155 euros par action.

Cette avancée est rendue possible par la finalisation de la consultation, le 19 septembre 2023, du comité social et économique (CSE) d'ESI Group.

En date du 29 juin, ESI Group et Keysight Technologies, Inc. avaient annoncé la remise par Keysight d'une offre ferme portant sur l'acquisition auprès des actionnaires principaux d'ESI Group -les cédants c'est-à-dire Amy-Sheldon Loriot de Rouvray, Cristel Loriot de Rouvray, John Alexandre Loriot de Rouvray, Amy Louise Loriot de Rouvray, Alex Peng Dubois-Sun, Long Path Partners, et Briarwood Capital Partners- d'un bloc de contrôle représentant au total 50,6% du capital social et 55,8% des droits de vote théoriques d'ESI Group, en contrepartie d'une période d'exclusivité. Dans le cadre de l'offre ferme de Keysight, l'acquisition du bloc de contrôle serait suivie du dépôt par Keysight à titre obligatoire d'une offre publique d'achat (OPA) portant sur le solde des actions émises par ESI Group, au prix de 155 euros par action payé en espèces et, si les conditions légales sont remplies à l'issue de l'offre, d'une procédure de retrait obligatoire et de la radiation d'ESI Group d'Euronext Paris. L'obtention de l'avis du comité social et économique d'ESI Group marque donc une nouvelle étape permettant la signature, en date du 22 septembre 2023, d'un contrat de cession d'actions entre Keysight et les cédants portant sur ce bloc de contrôle.

L'acquisition devrait être finalisée au cours du 4e trimestre 2023, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises. Cette étape serait suivie par le dépôt de l'offre publique d'achat.