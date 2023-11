ESI Group : Keysight acquiert une participation majoritaire dans le capital

(Boursier.com) — ESI Group SA et Keysight Technologies Inc ont annoncé la signature d'un accord d'acquisition d'actions, par lequel Keysight acquiert une participation majoritaire dans le capital d'ESI Group, représentant au total 50,6% du capital social d'ESI Group et 55,7% de ses droits de vote théoriques (le "Bloc Majoritaire"), moyennant un prix de 155 euros par action en espèces.

"ESI Group et Keysight sont ravis d'annoncer la réalisation ce jour de l'acquisition du Bloc Majoritaire, suite à l'obtention des approbations réglementaires nécessaires... Conformément à la réglementation générale de l'Autorité des marchés financiers (AMF), Keysight, par l'intermédiaire de sa filiale Keysight Technologies Netherlands B.V., prévoit de déposer dans les prochains jours un projet d'offre publique d'achat obligatoire visant à acquérir la totalité des actions en circulation d'ESI Group qu'elle ne détient pas encore (l'Offre) aux mêmes conditions financières que celles de l'acquisition du Bloc Majoritaire (c'est-à-dire, 155 euros par action en espèces)".

ESI Group déposera auprès de l'AMF son projet de note en réponse à l'Offre contenant l'avis motivé de son conseil d'administration sur l'Offre et son intérêt pour la société, ses actionnaires et ses salariés, ainsi que le rapport de l'expert indépendant désigné par le conseil d'administration pour les besoins de l'Offre.

Le marché sera tenu informé de l'avancement de l'Offre, et de plus amples informations seront communiquées en temps voulu.

La finalisation de l'Offre est conditionnée à l'approbation de l'AMF (déclaration de conformité). Si, à la fin de l'Offre, le seuil de 90 % du capital social et des droits de vote est atteint, Keysight a l'intention de demander la mise en place d'une procédure de retrait obligatoire des actions non apportées à l'Offre et de retirer ESI Group de la cote d'Euronext Paris.

ESI Group tient à exprimer à nouveau sa gratitude envers ses partenaires, ses actionnaires et toutes les parties prenantes qui soutiennent ce projet stratégique.