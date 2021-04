ESI Group instaure une journée sans rendez-vous

ESI Group instaure une journée sans rendez-vous









(Boursier.com) — Dans un souci d'équilibre et de bien-être pour ses collaborateurs, ESI Group, spécialiste du prototypage virtuel et acteur de la transformation digitale de l'industrie, a décidé de mettre en place un "No meeting day" : une journée par semaine sans réunion, laissant le salarié plus libre et flexible dans l'organisation de son travail, favorisant une réduction de son stress, une augmentation de sa concentration et productivité.

Le principe de flexibilité est clé dans la mise en place de cette initiative... Pas de flexibilité sur le jour choisi - un jour identique pour tous - mais dans son application. En effet, les rendez-vous clients, entretiens ou urgences à traiter pourront, bien sûr, toujours se tenir et se traiter. Pour être efficace, ce "No meeting Wednesday" doit être accepté par toutes les équipes et surtout accompagné d'une action complémentaire menée par les managers - la diffusion de bonnes pratiques pour des réunions efficaces et à-propos : des durées raccourcies - des objectifs clairs et partagés, etc.

"L'épidémie n'a pas bouleversé que les habitudes de travail mais aussi toute la vie de nos équipes. Notre rôle en tant qu'entreprise est de pouvoir leur fournir le cadre le plus serein possible pour pouvoir s'épanouir dans leurs missions tout en maintenant un équilibre vie privée - professionnelle. Le télétravail généralisé a un impact significatif sur notre ultra-connexion professionnelle et génère désormais un usage intensif des réunions en visio-conférence. C'est dans cet esprit que nous avons mis en place cette journée sans rendez-vous chaque semaine. Elle s'accompagne bien sûr d'un travail sur les réunions en tant que telles. Avec cette initiative, nous souhaitons avant tout continuer à préserver nos équipes tout en sachant que le temps gagné sera un temps de concentration, permettant un retour au temps plus long, orienté vers l'efficacité" déclare Yannick Charron, Directeur des ressources humaines France et Siège Social, ESI Group

"Le côté positif de cette pandémie est indéniablement son côté catalyseur des efforts, des changements et des possibilités d'évolution et d'adaptation. Nous avons créé un motto pour traverser cette épreuve et la transformer en opportunité : "Stay in touch - Be agile - Transform". Notre groupe évolue et se transforme en suivant notre stratégie et nos objectifs d'entreprise mais aussi et surtout parce que toutes nos équipes sont encouragées à sortir de leur zone de confort, à prendre des risques, à se réinventer. Il faut créer du temps dans les agendas pour permettre un bol d'air frais nécessaire à l'équilibre de chacun mais aussi à cet état d'esprit." précise Cristel de Rouvray, Directrice générale ESI Group.