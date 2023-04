ESI Group instaure un 'RECHARGE DAY'

(Boursier.com) — Après avoir instauré en mai 2021, une journée sans rendez-vous "NO MEETING DAY" pour redonner de l'importance au "temps long", ESI Group, acteur de renommée mondiale de logiciels de simulation et de prototypage virtuel pour l'industrie, instaure désormais un "RECHARGE DAY", une journée pour recharger leurs batteries.

Cette journée aura lieu cette année le vendredi 19 mai 2023 pour tous les 1.000 collaborateurs du groupe, présents dans les 18 pays où le groupe opère et sera renouvelée tous les ans à une date fixée en début d'année.

"Notre rôle en tant qu'entreprise est de pouvoir fournir à nos collaborateurs le cadre le plus serein possible pour pouvoir s'épanouir dans leurs missions tout en maintenant un équilibre vie privée - professionnelle. C'est dans ce souci d'équilibre et de bien-être pour nos collaborateurs que nous avons instauré le 'NO MEETING DAY' il y a trois ans. Nous continuons notre démarche et offrons à l'ensemble de nos salariés, une journée commune afin qu'ils puissent sereinement profiter d'un jour sans e-mail professionnel, ni réunion, ni appel téléphonique. Nous savons que la vie peut parfois être bien chargée et qu'il est facile de se laisser happer par le train-train quotidien. C'est pourquoi nous voulons prendre un moment pour célébrer l'importance de prendre soin de soi et nous rappeler le besoin de faire une pause de temps en temps. Le 'RECHARGE DAY' est une journée consacrée à recharger ses batteries et à prendre soin de soi, afin d'aborder nos vies bien remplies avec une énergie et un enthousiasme toujours renouvelés", a déclaré Yannick Charron, Vice-Président en charge des ressources humaines d'ESI Group.