ESI Group : fin de la convention conclue entre actionnaires

ESI Group : fin de la convention conclue entre actionnaires









(Boursier.com) — ESI Group prend note de la notification faite par certains actionnaires à la société et à l'Autorité des marchés financiers de la résiliation d'une convention conclue entre actionnaires (article L. 233-11 du code de commerce) et la fin d'action de concert.

Cette notification s'inscrit dans la continuité du communiqué du 8 février 2021 sur l'évolution de la gouvernance.

ESI Group a été informé de la volonté de Amy-Sheldon Loriot de Rouvray, Cristel Loriot de Rouvray, John-Alexandre Loriot de Rouvray, Amy-Louise Loriot de Rouvray, et la succession Dubois représentée par Xiumei Dubois de mettre un terme, chacun en ce qui les concerne, à la convention d'actionnaires conclue le 25 octobre 2000. Il est précisé que la date effective de fin du pacte d'actionnaire est le 5 juin 2021.

L'action de concert existant entre ces actionnaires a pris fin le 5 mai 2021 et les déclarations de franchissement de seuil correspondantes ont été faites auprès de l'AMF.

Dans ce contexte, au 5 mai 2021 :

- Alain Loriot de Rouvray a précisé détenir seul 1.207.391 actions ESI Group représentant 2.414.782 droits de vote, soit 19,93% du capital et 29,00% des droits de vote de cette société ;

- Amy-Sheldon Loriot de Rouvray a précisé détenir seule 2.184 actions ESI Group représentant 4.368 droits de vote, soit 0,04% du capital et 0,05% des droits de vote de cette société ;

- Cristel Loriot de Rouvray a précisé détenir seule 206.270 actions ESI Group représentant 412.540 droits de vote, soit 3,40% du capital et 4,95% des droits de vote de cette société ;

- John-Alexandre Loriot de Rouvray a précisé détenir seul 204 270 actions ESI Group représentant 408.540 droits de vote, soit 3,37% du capital et 4,91% des droits de vote de cette société ;

- Amy-Louise Loriot de Rouvray a précisé détenir seule 204.275 actions ESI Group représentant 408.550 droits de vote, soit 3,37% du capital et 4,91% des droits de vote de cette société ;

- Xiumei Dubois a précisé détenir seule 346.619 actions ESI Group représentant 693.238 droits de vote, soit 5,72% du capital et 8,32% des droits de vote de cette société.

Prochains événements

Assemblée générale annuelle - 22 juin 2021 (16h00)

Résultats semestriels 2021 - 7 septembre 2021 (18h00)

Investor day - Début de l'automne 2021 (date à confirmer).