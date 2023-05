ESI Group : encore du mouvement !

(Boursier.com) — ESI Group pointe encore en vive hausse 7% à 113 euros ce mardi. Dans le contexte des rumeurs récentes parues dans la presse, le groupe a indiqué dans un communiqué "être actuellement en discussions préliminaires avec certains tiers suite à la réception de propositions non-engageantes portant sur une potentielle acquisition de la société... ESI Group "demeure pleinement confiante et mobilisée à la réalisation du plan 'OneESI 2024 - Focus to Grow', et il n'y a aucune certitude à ce stade que ces discussions préliminaires aboutiront à un accord ou une opération", avait insisté le groupe, qui a promis de communiquer sur tout développement significatif éventuel "en temps utile et conformément aux exigences réglementaires".

Rappelons que selon les sources de Bloomberg, l'éditeur de logiciels explorerait une cession potentielle alors qu'il serait la cible de multiples prétendants, dont Dassault Systemes. ESI travaillerait avec des conseillers qui évalueraient diverses options, d'après les sources de l'agence. Les sociétés de capital-investissement TA Associates et Francisco Partners feraient également partie des possibles prétendants. Les délibérations seraient en cours, sans certitude d'une issue positive... Parmi les derniers avis d'analystes, Invest Securities est passé à l'achat sur le dossier en remonte sa cible de 76 à 120 euros.