Esi Group : en bonne voie pour réaliser les objectifs du plan OneESI 2024

(Boursier.com) — Pour 2022, le chiffre d'affaires annuel d'Esi Group à périmètre courant est de 133,9 millions d'euros, en croissance de +1% par rapport à l'année antérieure (+0,1% à taux de change constant). La croissance du chiffre d'affaires annuel est conforme aux prévisions : 129,7 ME, soit +3% à taux courant (+2,1% à taux de change constant).

Le revenu récurrent annuel (ARR) est de plus de 100 ME, en croissance de +7,4% à taux de change courant (+6,5% à taux de change constant).

L'EBIT ajusté a augmenté de 75,1% par rapport à l'année précédente, avec une marge d'EBIT ajusté de 11,6% (6,8% en 2021).

Le résultat net est un bénéfice de +15,4 ME en 2022.

ESI Group atteint les principaux jalons du plan OneESI 2024 et obtient de solides résultats en 2022. Le groupe a réalisé des progrès significatifs sur son plan stratégique, conformément aux objectifs annoncés pour l'exercice fiscal 2022. La capacité du groupe à respecter de manière constante ses engagements à long terme a été démontrée notamment par une augmentation remarquable de 7,4 % de son chiffre d'affaires récurrent. Cette croissance reflète une concentration sur les revenus récurrents de logiciels qui a été largement mise en avant dans le plan OneESI 2024. Le Groupe a réussi à porter son chiffre d'affaires récurrent à 100,6 ME (93,7 ME en 2021), marquant une avancée substantielle. En outre, ESI Group a atteint ses objectifs de chiffre d'affaires, avec une croissance conforme aux objectifs communiqués au marché (entre 2% et 4 %) pour un chiffre d'affaires total de 129,7 ME. L'accent mis par le groupe sur son activité de licence a également porté ses fruits, représentant désormais 85 % de l'activité globale de l'entreprise (83,2% en FY21).

Solide situation financière

En 2022, ESI Group a continué à démontrer sa capacité à améliorer sa situation financière. ESI Group a maîtrisé ses coûts grâce à une meilleure allocation des ressources et a réduit sa dette financière nette de -12,5 ME en 2021 à -7,3 ME en 2022 avec un remboursement plus important des emprunts bancaires (8,5 ME en 2022 contre 5,3 ME en 2021).

Le Groupe a augmenté sa trésorerie de fin d'année de 30,3 ME à 41,6 ME qui intègre l'impact positif de la cession de l'activité CFD (+20 ME de trésorerie) annoncée en juillet 2022 et le paiement des charges de restructuration du groupe liées à son plan de départ (environ 7 ME en 2022 contre 1,7 ME en 2021).

Le 'gearing' s'améliore significativement (dette financière nette/capitaux propres) passant de 17,2% en 2021 à -8% en 2022.

Esi Group confirme ses prévisions pour l'exercice 2023.