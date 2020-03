Esi Group : en berne

Esi Group : en berne









(Boursier.com) — Esi Group recule de près de 8% à 29,50 euros ce mardi, alors que le chiffre d'affaires annuel a progressé de 7,8% à 146,2 ME (+5,6% à taux de change constants), grâce à une croissance de +8,4% de l'activité de licences améliorant de facto la récurrence des revenus. Cette croissance des revenus impacte positivement la performance financière du groupe grâce, également, à la maîtrise des coûts. La marge brute s'est élevée à 107,4 ME (+10,1%, soit une amélioration de 1,5 point à 73,4% vs. 71,9%). Cette augmentation est due à la hausse de la marge brute des licences à 86,2% (vs. 84,5% en proforma 2018) et à la part croissante des ventes de licences dans le chiffre d'affaires.

Le Groupe a maintenu ses efforts de contrôle des dépenses opérationnelles (+5,6%, +5,2 ME) en soutien de la hausse des revenus et du développement à long terme. A noter que 1,5 ME de l'augmentation des coûts de 5,2 ME provient des taux de change (4% tcc).

L'EBITDA (avant l'IFRS 16) a augmenté pour atteindre 12,3 ME (vs. 8,1 ME), soit 8,4% des revenus totaux (vs. 6%). L'EBIT (avant IFRS 16) s'est amélioré à 8,3 ME (vs. 3,6 ME), soit 5,7% des revenus totaux.

La trésorerie disponible du groupe s'est élevée à 20,2 ME au 31 décembre 2019 (12,4 ME fin décembre 2018). La dette financière a atteint 49,6 ME (51,6 ME) et la dette nette a diminué à 29,4 ME (39,2 ME). Le ratio d'endettement (dette nette sur fonds propres) s'est élevé à 34,4% (57,7%).

Au 31 décembre 2019, ESI Group détenait 6,3% de son capital en actions propres.