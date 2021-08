ESI Group : du mouvement au capital

Crédit photo © ESI Group

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 9 août à l'AMF, Alain Loriot de Rouvray a déclaré avoir franchi en baisse, le 3 août, par suite d'une cession d'actions Esi Group hors marché, les seuils de 25%, 20% des droits de vote, de 15% du capital et des droits de vote et de 10% du capital de la société ESI Group. Il détient 604.788 actions ESI Group représentant 1.209.576 droits de vote, soit 9,97% du capital et 14,56% des droits de vote de la société.

En outre, par courrier reçu le 9 août à l'AMF, Mme Amy Sheldon Loriot de Rouvray (Lawrence) a déclaré avoir franchi en hausse, le 3 août 2021, les seuils de 5% du capital et des droits de vote et 10% des droits de la société ESI Group. Elle détient 604.787 actions ESI Group représentant 1.209.574 droits de vote, soit 9,97% du capital et 14,56% des droits de vote de la société. Ce franchissement de seuils résulte du transfert de la moitié de ses actions par M. Alain de Rouvray au profit de Mme Amy Sheldon Loriot de Rouvray.