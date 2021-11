ESI Group dévoile sa nouvelle équipe de direction

(Boursier.com) — ESI Group annonce aujourd'hui la constitution de sa nouvelle équipe de direction, composée de professionnels expérimentés issus de l'organisation actuelle, et la nomination d'Ajit Gokhale au poste de Executive Vice-président Engineering.

Cristel de Rouvray, Directrice générale d'ESI Group déclare : "Avec la publication de notre plan "OneESI 2024 - Focus to Grow" il y a deux mois, nous sommes engagés dans une profonde transformation. Pour diriger notre Groupe et cet effort de transformation, je peux compter sur le soutien total de ma nouvelle équipe de direction, composée de neuf personnes brillantes, complémentaires et très expérimentées. Je suis également fier d'accueillir dans notre équipe Ajit Gokhale qui jouera un rôle clé dans notre organisation et plus précisément dans notre stratégie d'ingénierie logicielle et son exécution. Ensemble, nous sommes pleinement déterminés à faire passer notre entreprise au niveau supérieur et à la transformer en l'un des principaux partenaires logiciels de l'industrie."

Creation d'une nouvelle équipe de direction

Le Groupe dévoile sa nouvelle équipe de direction, qui est désormais composée de :

-Cristel de Rouvray: Chief Executing Officer

Et par ordre alphabétique :

-Yannick Charron : Vice-president Human Resources

-Ajit Gokhale : Executive Vice-president Engineering

-Francis Griffiths : Executive Vice-president Sales

-Dominique Lefebvre : Senior Vice-president Product Development Planning

-Emmanuel Leroy : Executive Vice-president Product, Innovation & Industry Solutions

-Corinne Romefort-Régnier : Senior Vice-president General Secretary & Governance

-Mike Salari : Corporate Chief Operating Officer Revenue Generation

-Olfa Zorgati : Executive Vice-president, CFO & Operations

Nomination de Ajit Gokhale au poste de EVP Engineering

Ajit Gokhale, 54 ans, apporte à ESI plus de 30 ans d'expérience en recherche et développement de haute technologie et en commercialisation. Il possède une connaissance approfondie des clients des secteurs de l'automobile, de l'électronique grand public, des semi-conducteurs et de l'énergie, ainsi que du segment universitaire, qui utilisent des logiciels techniques et scientifiques. Ajit Gokhale dirigera l'organisation de l'ingénierie logicielle d'ESI pour transformer ses logiciels en solutions complètes avec chainage, telles que définies et priorisées par l'équipe des solutions industrielles, afin de servir les principaux segments industriels et clients. Ajit reporte à Cristel de Rouvray, Directrice générale d'ESI Group.

Ajit Gokhale a passé une grande partie de sa carrière au sein de NI (NATI : NASDAQ) aux États-Unis, en Europe et en Asie. Il a occupé des postes de direction tels que vice-président de l'acquisition de données, vice-président des ventes et du marketing pour la région Asie-Pacifique, directeur général pour le Royaume-Uni, la France et la Chine, et chef de service pour la recherche et le développement de l'acquisition de données. Au cours des deux dernières années, Ajit faisait partie de la direction générale de Bloomy.

Ajit Gokhale est titulaire d'une licence en génie électrique et en informatique du Massachusetts Institute of Technology.

Prochains événements : Résultats annuels 2021 le 28 février 2022.